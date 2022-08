DF: Ibaneis lidera corrida ao governo; Flávia Arruda é favorita ao Senado

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lidera com folga a corrida ao governo do Distrito Federal, mas precisaria enfrentar um segundo turno, contra um adversário indefinido, se a eleição fosse hoje, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 13 e 17 de agosto e divulgado nesta quinta-feira, 18.

De acordo com a pesquisa, Ibaneis tem 38,7% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o empresário Paulo Octávio (PSD), com 10,9%, e a senadora Leila do Vôlei (PDT), com 9,8% — eles estão empatados dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Mais atrás vem o senador Izalci Lucas (PSDB), com 5,4% — que empata na margem de erro com Leila do Vôlei –; o deputado distrital Leandro Grass (PV), com 3,4%; Rafael Parente (PSB), com 2,5%; Keka Bagno (PSOL), com 1,8%; Renan Rosa (PCO), com 1,6%; e Lucas Salles (DF), com 1,1%. Os candidatos Robson da Silva (PSTU) e Teodoro da Cruz (PCB) não atingiram um ponto percentual.

Entre os entrevistados, 14,2% afirmaram que irão votar em branco, nenhum ou anular o voto e 9,4% disseram que não sabem ou não responderam.

Senado

Para a única vaga ao Senado em disputa pelo Distrito Federal, a favorita é a ex-ministra Flávia Arruda (PL), que tem 36,1% das intenções de voto, segundo a pesquisa. Outra ex-ministra, Damares Alves (Republicanos) vem em segundo, com 17,3%.

Na sequência, aparecem Rosilene Corrêa (PT), com 4,8%; Souza Júnior (DC), com 2,9%; Carlos Divino (PSD), com 2,3%; Pedro Ivo (Rede), com 1,5%; Elcimara Souza (PSTU), com 1,4%, Alexandre Bispo (PSDB), com 1,2%; e Expedito Mendonça (PCO), com 1,1%.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº DF-02459/2022.