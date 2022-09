Em comício, Lula revela o motivo de sua ausência em debate

Desde que Lula (PT) cancelou sua presença no debate VEJA, com pool formado também por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado, muitas suposições e teorias da conspiração chacoalharam os eleitores. As explicações para a ausência do candidato englobam de possíveis problemas de saúde até estratégias de campanha. Mas Lula garante que não é nada disso.

Segundo o ex-presidente, ele precisou faltar devido a atividades marcadas anteriormente que não puderam ser adiadas. “Já tinha marcado dois comícios em São Paulo, um na zona leste e um na zona sul. Não podia faltar meus compromissos”, disse o candidato em evento com o prefeito Eduardo Paes (PSD) na manhã deste domingo, 25, no Rio.