Oscar 2024: onde assistir os principais vencedores da premiação

A 96ª edição do Oscar aconteceu na noite desse domingo, 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos e, sem nenhuma surpresa, aclamou Oppenheimer como o grande vencedor da noite, com sete estatuetas, seguido de Pobres Criaturas, que levou o prêmio em quatro categorias. Apesar do domínio significativo, algumas outras produções também conseguiram beliscar uma estatueta aqui e outra ali, evitando sair de mãos abanando. Confira a seguir onde assistir aos vencedores da premiação:

Oppenheimer

Prêmios: sete, de melhor filme, diretor, ator, ator coadjuvante, trilha sonora original, montagem e fotografia.

Onde assistir: Plataformas de aluguel digital, como Now, iTunes, Google Play e Amazon.

Pobres Criaturas

Prêmios: quatro prêmios, de melhor atriz, maquiagem e cabelo, design de produção e figurino.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Zona de Interesse

Prêmios: duas vitórias, de filme internacional de melhor edição de som.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Os Rejeitados

Prêmios: melhor atriz coadjuvante para Da’Vine Joy Randolph.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas.

Anatomia de Uma Queda

Prêmios: melhor roteiro original.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

Ficção Americana

Prêmios: melhor roteiro adaptado.

Onde assistir: na Amazon Prime Video.

Barbie

Prêmios: melhor canção original para Billie Eilish e Finneas O’Connel por What was I Made For.

Onde assistir: Max (antiga HBO Max) e plataformas de aluguel.

O Menino e a Garça

Prêmios: melhor animação.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

20 Dias em Mariupol

Prêmios: melhor documentário.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

A Incrível História de Henry Sugar

Prêmios: melhor curta de ficção.

Onde assistir: na Netflix.

A Última Loja de Consertos

Prêmios: melhor documentário em curta-metragem.

Onde assistir: Disney+

