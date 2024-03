Os erros, acertos e surpresas do Oscar 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em suas 96ª edição, o Oscar mostrou que já aprendeu algumas lições valiosas. Com a audiência em queda, passou a trazer para o palco, por exemplo, filmes que arrebentaram em bilheteria e números musicais inspirados. Este ano, A Academia de Hollywood apostou em uma outra grande mudança ao adiantar o horário de exibição, fazendo com que espectadores da costa leste americana (e também aqui do Brasil) pudessem ver a premiação até o fim sem morrer de sono. Outro aprendizado, este aplicado à função do apresentador, foi o velho “em time que está ganhando, não se mexe” — Jimmy Kimmel se manteve no posto, marcando sua quarta vez à frente do grande prêmio de Hollywood. O combo funcionou e a cerimônia deste ano conseguiu ser dinâmica e engraçada — e também um tanto previsível. Confira a seguir alguns altos e baixos da festa.

O favorito — e o esnobado

Oppenheimer, como esperado, levou o prêmio de melhor filme do ano, embolsando no total sete estatuetas das treze as quais concorria. Além de muitos prêmios técnicos, conquistou também as categorias de melhor ator, para Cillian Murphy, ator coadjuvante, para Robert Downey Jr. e diretor para Christopher Nolan. Em contrapartida, outro filme grandioso, que no ano passado chegou a ser tratado como possível favorito ao prêmio, Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese saiu com uma mão atrás e outra na frente, perdendo em todas as dez categorias em que estava indicado.

O poder de Pobres Criaturas

O segundo grande vencedor da noite, Pobres Criaturas levou quatro estatuetas, entre elas a de melhor atriz para Emma Stone. A categoria era considerada a mais acirrada da noite, já que Emma concorria com Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores, e Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda — duas interpretações memoráveis e premiadas. Foi um raro caso no qual ninguém sabia quem de fato iria ganhar, tanto que a própria Emma se enrolou no discurso para aceitar o troféu.

Barbie roubou a cena — ou melhor, o Ken

O filme mais rentável do ano passado foi indicado em oito categorias e ganhou só uma, de melhor canção para What Was I Made For, entoada por Billie Eilish. Mas foi o show de Ryan Gosling cantando a satírica I’m Just Ken, que roubou a cena. Hilária, a apresentação contou com a presença do guitarrista Slash e elementos do universo feminino, com um cenário emulando o clássico Os Homens Preferem as Loiras, com Marilyn Monroe – e, mais tarde, reproduzido por Madonna no clipe de Material Girl. O ator recebeu o reforço de bailarinos e do elenco de Kens do filme. Confira a seguir o vídeo da apresentação.

Ryan Gosling performing “I’m Just Ken” at the #Oscars. pic.twitter.com/wdDIoAqjWX — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Valiosos prêmios de consolação

É comum que o Oscar reserve as categorias de melhor roteiro para filmes memoráveis, mas que passam longe da chance de levar categorias principais. Este ano, essas estatuetas foram para Anatomia de uma Queda, como melhor roteiro original, e Ficção Americana, de roteiro adaptado. Anatomia ainda fez sucesso com a presença do astro canino Messi, que chegou a “aplaudir” a vitória de Robert Downey Jr.

Ryan Gosling’s face lighting up after he sees Messi, the dog from Anatomy of a Fall, clapping on the big screen at the Oscars LOL pic.twitter.com/maKz53vAHp — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 11, 2024

Discursos contidos

Entre os momentos valiosos do Oscar estão os discursos dos vencedores, os quais costumam ser recheados de piadinhas, falas emotivas e também protestos políticos. Este ano, as manifestações foram destinadas a criticar as guerras da Rússia e Ucrânia e na faixa de Gaza. Já os atores, ficou sob a responsabilidade de Robert Downey Jr. de entregar o agradecimento engraçadão do ano. “Quero agradecer minha infância difícil”, disse ele, só para começar.