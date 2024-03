O discurso cômico de Robert Downey Jr. após vencer o Oscar 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Robert Downey Jr. conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação como Lewis Strauss em Oppenheimer na premiação de Hollywood na noite deste domingo, 10. Em seu discurso de agradecimento, o astro fez algumas piadas sobre seu passado difícil e ressaltou a importância de sua esposa, Susan, em sua trajetória. “Gostaria de agradecer à minha infância terrível e à Academia, nessa ordem. Gostaria de agradecer à minha veterinária — quero dizer, esposa — Susan Downey ali. Ela me encontrou, um animal de estimação de resgate rosnante, e me amou de volta à vida”, começou Downey Jr.

Em seguida, o ator agradeceu a Christopher Nolan, diretor de Oppenheimer, e seus colegas de elenco, Cillian Murphy e Emily Blunt, intérpretes de J. Robert e Kitty Oppenheimer, respectivamente. “Eu precisava desse trabalho mais do que ele precisava de mim. Chris sabia disso. Estou aqui como um homem melhor por causa disso”, disse. O intérprete também nomeou seu agente e advogado, além dos filhos, Avri, Exton e Indio.

Em sua terceira indicação ao prêmio, Robert Downey Jr. venceu o Oscar pela primeira vez. Ele concorrera ao troféu de melhor ator po Chaplin (1992) e melhor coadjuvante por Trovão Tropical (2008). Nos últimos anos, o americano estrelou blockbusters de super-herói ao dar vida a Tony Stark, o Homem de Ferro, em filmes próprios do personagem e na saga Vingadores.

No programa Em Cartaz, os jornalistas Felipe Branco Cruz e Raquel Carneiro, do time de cultura da revista VEJA, analisam as produções que concorrem ao Oscar 2024.

