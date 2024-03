O impacto impressionante de ‘Duna 2’ nas bilheterias do Brasil e do mundo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A aguardada continuação de Duna chegou aos cinemas na última semana, arrebanhando mais de 400 mil pessoas para as salas de todo o Brasil. Segundo dados da Comscore, o filme de Denis Villeneuve encabeçou com folga a lista de mais vistos da semana com uma arrecadação de 10,19 milhões de reais, seguido por Bob Marley – One Love (2,55 milhões de reais) e Todos Menos Você (2,40 milhões de reais).

Lá fora, o filme protagonizado por Timothée Chalamet e Zendaya atendeu as expectativas domésticas e estreou com uma bilheteria de 81,5 milhões de dólares nos Estados Unidos. No total, o filme teve uma renda global de 178,5 milhões de dólares, estabelecendo-se como a maior bilheteria do ano até o momento.

Adaptação do clássico da ficção científica escrito por Frank Herbert em 1965, a história de Duna é ambientada num futuro distante, onde um império intergaláctico feudal domina todo o universo conhecido. Mas as atenções estão voltadas para Arrakis, um imenso e desértico planeta. O local abriga “a especiaria”, raríssimo mineral alucinógeno que expande as capacidades cognitivas dos humanos, permitindo-lhes fazer os cálculos necessários para navegar entre os planetas, numa era futura em que a inteligência artificial foi banida.

Continua após a publicidade

Programa para estrear no ano passado, a sequência foi adiada devido à greve em Hollywood, impedindo que os atores promovessem o filme. Agora, com o lançamento, o longa superou, e muito, o seu antecessor: o primeiro filme fez 41 milhões de dólares em 2021, mas o valor foi baixo devido à pandemia, com cerca de 402 milhões de dólares no total em todo o mundo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial