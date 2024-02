A expectativa de lucro milionário nas bilheterias de Duna 2

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Duna – Parte 2, sequência do épico de ficção científica do diretor Dennis Villeneuve, que deverá estrear nesta quinta-feira, 29, no Brasil, poderá ter uma bilheteria recorde em 2024, segundo cálculos da Warner Bros. O estúdio tem como meta arrecadar entre 80 milhões de dólares (396 milhões de reais) no fim de semana de estreia apenas nos Estados Unidos. O prognóstico é visto pelo mercado como conservador, que espera arrecadar cerca de 90 milhões de dólares. No mercado internacional, em cerca de 70 mercados, o estúdio estima arrecadar outros 90 milhões de dólares. O orçamento do filme foi de 190 milhões de dólares, sem incluir os gastos com divulgação.

Programa para estrear no ano passado, o filme foi adiado devido à greve em Hollywood, impedindo que os atores promovessem o filme. As receitas também estão em queda, com cerca de 18% abaixo em relação a 2023. O primeiro filme fez 41 milhões de dólares em 2021, mas o valor foi baixo devido à pandemia, com cerca de 402 milhões de dólares no total em todo o mundo.

O estúdio acredita ainda que há uma demanda reprimida por blockbusters, já que não há nenhum em cartaz há semanas. A crítica internacional rasgou elogios ao filme, resta saber se isso se converterá também em venda de ingressos.

