Atriz de Duna relata abuso – e The Rock a defende: ‘Quero saber quem foi’

Durante a divulgação do filme Duna 2, a atriz sueca Rebecca Ferguson revelou um episódio dramático de sua carreira. Quando questionada sobre como aprendeu a se impor em Hollywood, ela relembrou o dia em que sofreu assédio moral de um colega famoso em cena. A pessoa de identidade misteriosa era a principal e ninguém podia enfrentá-la.

“Esse ser humano estava inseguro e nervoso, pois a cena não estava saindo. Eu estava vulnerável e desconfortável, e ele gritou comigo. Como essa pessoa era a principal do elenco, eu não tinha quem me protegesse. Tive que sair do set para chorar”, ela conta. “Essa pessoa me falava: ‘você se considera mesmo uma atriz?’ e ‘É com isso que eu tenho que trabalhar?’.” Ela finalizou dizendo que, no dia seguinte, mesmo com medo, decidiu enfrentar o abusador. “Eu cheguei e falei: ‘saia da p**** do meu set. Vou atuar olhando para uma bola de tênis. Não quero te ver nunca mais’.” Eventualmente, ela recebeu o apoio da direção do filme.

Rebecca não deu dicas sobre quem foi a celebridade, mas deixou claro que não foram os atores Tom Cruise, com quem ela trabalhou na saga Missão: Impossível, nem Hugh Jackman, seu colega de cena em O Rei do Show. Também não foi Dwayne Johnson, o famoso The Rock, que fez Hércules com ela em 2014. O ator e ex-lutador profissional saiu em defesa da amiga: “Odeio saber disso, mas amo saber que ela se impôs contra imbecis. Rebecca é meu anjo da guarda enviado do céu. Eu amo essa mulher. E quero saber quem foi que fez isso”.

Essa dúvida, aliás, tomou as redes sociais. Entre as especulações estão nomes como Hugh Grant, Jake Gyllenhaal e Michael Fassbender. Seja quem for, ninguém vai querer enfrentar The Rock.

100% Hugh grant. The only one she doesn’t have pics with is the rock but he just tweeted it wasn’t him. She has multiple pics with fassbender and jake gyllenhall ( red carpet + press) . She has only like 2 pics with hugh grant where she stands as far away as possible.I cracked it pic.twitter.com/0ByoItTfKl — marie (@itsbloodymarie) February 28, 2024