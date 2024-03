‘Duna 2’: três pontos essenciais para entender a mitologia do filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Duna – Parte 2, que acaba de chegar aos cinemas, é a continuação do épico especial do diretor Denis Villeneuve. No vídeo abaixo, entenda em três pontos a mitologia criada pelo escritor Frank Herbert, 1965.

O primeiro ponto é entender o que é Duna? Trata-se do imenso e desértico planeta Arrakis, rico em uma especiaria capaz de expandir as capacidades cognitivas humanas. A tal especiaria, que em todo universo só exite em Arrakis, permite aos humanos fazer cálculos complicadíssimos para as naves espaciais navegarem entre os planetas, num futuro em que a inteligência artificial foi banida.

O segundo ponto é sobre a política. O universo conhecido é governado por um imperador totalitário que dividiu os planetas em feudos entre grandes famílias. Neste segundo filme, a cada Atreides foi dizimada pelos Harkkonen. Paul Atreides, o único herdeiro, se une aos Fremen, guerreiros que vivem em Arrakis, para se vingar dos Harkkonen.

Por fim, o que são aqueles vermes gigantes da areia? São imensos e assustadores animais que vivem sob a areia. Se no primeiro filme, esses monstros assustavam as pessoas, agora, descobrimos que os Fremen são capazes de cavalgar neles, usando-os como meio de transporte e também para atacar os Harkkonen.

