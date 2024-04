‘Ghostbusters’, ‘Guerra Civil’ e mais: as estreias de abril nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após a escala épica de março, marcada pela ficção científica de Duna: Parte Dois e o fim da corrida ao Oscar, abril traz uma leva marcada por filmes despretensiosos e enredos originais. Cheios de entretenimento e adrenalina, os títulos vão da diversão familiar à ação distópica, com pôsteres cheios de astros chamativos — feito a jovem Zendaya e os brasileiros Wagner Moura e Sônia Braga. Confira os filmes mais animadores que devem entrar em cartaz no mês:

A Primeira Profecia

Quando: 4 de abril

Quase cinquenta anos após A Profecia (1976), primeiro filme a apresentar ao público o pupilo diabólico Damien, a franquia de terror segue em frente — com ou sem a criança maléfica. São, ao todo, 5 filmes e 2 séries, que agora recebem outra adição com A Primeira Profecia, no qual uma freira americana tenta desvendar planos para o nascimento do Anticristo em um convento italiano. Além de Nell Tiger Free — da sinistra Servant —, o filme conta com Sônia Braga no papel da madre superiora Silvia.

O Sabor da Vida

Quando: 11 de abril

Candidato francês ao Oscar de 2024, O Sabor da Vida não foi um dos selecionados pela academia de Hollywood, mas esbanjou sucesso crítico pelo mundo, dando ao vietnamita Anh Hung Tran o prêmio de direção no Festival de Cannes. No enredo ambientado na França do final do século XIX, a cozinheira Eugenie (Juliette Binoche) elabora pratos ilustres junto ao patrão Dodin Bouffant (Benoît Magimel), firmando parceria pessoal e profissional por vinte anos. Quando ela sente receio em se comprometer oficialmente com o colega, entretanto, Bouffant transforma sua culinária em serenata.

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Quando: 11 de abril

Nostálgico, Apocalipse de Gelo recupera os acontecimentos de Ghostbusters: Mais Além, levando a família Spengler para o centro da ação dos dois longas originais: Nova York. Junto a membros do elenco clássico — Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts —, o quarteto tem de enfrentar forças sobrenaturais capazes de congelar tudo no que tocam e assassinar suas vítimas pelo simples temor.

Abigail

Quando: 18 de abril

Dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, responsável por Casamento Sangrento e os últimos dois filmes da saga Pânico, Abigail acompanha um sequestro malfadado, no qual uma gangue se apodera de uma herdeira do crime para assim receber em troca 50 milhões de dólares. A dócil bailarina, porém, logo revela não ser uma criança comum, mas uma vampira com sede de sangue.

Guerra Civil

Quando: 18 de abril

Em uma realidade não muito distante, os Estados Unidos não são mais tão inseparáveis assim. Após conflitos em série, o país é dividido em diferentes alianças, todas em conflito entre si, e cabe a um grupo de jornalistas formado por Wagner Moura, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny registrar e denunciar as mazelas da guerra interna. Dirigido pelo ambicioso Alex Garland, o longa é uma grande aposta da distribuidora A24 e busca unir ação ao drama social, filão de destaque na produção americana atual.

Rivais

Quando: 25 de abril

Sem esperar muito depois do sucesso de Duna: Parte Dois, Zendaya já retorna aos cinemas em abril para explorar território inédito em sua carreira: o drama erótico de Rivais, do italiano Luca Guadagnino (Me Chame Pelo Seu Nome, Até os Ossos). Ao lado de Josh O’Connor e Mike Faist, a atriz dá vida ao que o diretor descreve como um “triângulo amoroso em que todas as pontas se tocam”, estabelecido por um jogador de tênis que deve enfrentar seu ex-melhor amigo — também ex-namorado de sua esposa — para voltar ao topo da profissão.

