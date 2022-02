A opinião de Zendaya sobre a ‘glamurização’ das drogas em ‘Euphoria’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dias depois da confirmação da terceira temporada de Euphoria, a protagonista e produtora da série, Zendaya, de 25 anos, defendeu a atração das acusações de glorificar o vício em drogas. Na produção da HBO, a atriz interpreta Rue, uma adolescente que vive os conflitos da passagem para a vida adulta enquanto sofre as consequências da dependência química.

Para a organização americana Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), a atração da HBO “opta por glorificar e retratar erroneamente o uso de drogas, sexo sem compromisso, violência e outros comportamentos destrutivos aos jovens”.

Já Zendaya, que se tornou em 2020 a artista mais jovem a vencer um Emmy por sua performance na primeira temporada de Euphoria, afirmou que a intenção da série não é ensinar como as pessoas devem viver suas vidas, mas mostrar que elas não são as únicas a passar por esse tipo de problema.

Recentemente, a atriz contou que as cenas com alta carga dramáticas foram mais difíceis do que as de ação, em que chegou a se machucar enquanto corria por Los Angeles de madrugada. “Ter que gritar coisas que você não quer dizer e não pertencem a você na cara de alguém que você se importa foi extremamente doloroso”, disse.

Queridinha de Hollywood, a atriz está na crista da onda. Enquanto o público assiste os novos episódios da série, ela e Tom Holland, seu namorado dentro e fora das telas de Homem Aranha: Sem Volta para Casa, se preparam para morar juntos na mansão recém comprada pelo casal, em Londres.