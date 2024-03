De Guerra Civil a Wicked: Os 7 filmes mais promissores de 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após uma safra rica de filmes primorosos em 2023, que teve títulos como Barbie e Oppenheimer, os cinemas em 2024 contarão com produções promissoras, como Guerra Civil, filme da A24 com Wanger Moura e Kristen Dunst, e Coringa: Folie à Deux, sequência da obra estrelada por Joaquin Phoenix que agora tem Lady Gaga no elenco como a Arlequina. Confira o calendário de estreias dos filmes mais aguardados do ano:

Guerra Civil

Quando estreia: 18 de abril

Dirigido e roteirizado por Alex Garland — o mesmo de Ex Machina (2015) e Aniquilação (2018), Guerra Civil segue um grupo de quatro jornalistas de guerra que tentam atravessar os Estados Unidos para entrevistar o presidente autoritário (Nick Offerman) que provocou um conflito sem precedentes entre os americanos, unindo, inclusive, Texas e Califórnia — estados com ideologias completamente opostas. Wagner Moura interpreta Joel, e Kristen Dunst é Lee.

Furiosa – Uma Saga Mad Max

Quando estreia: 23 de maio

Com uma história que antecede o enredo de Mad Max: Estrada da Fúria (2015) — protagonizado por Charlize Theron –, Furiosa – Uma Saga Mad Max conta as origens da jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy), guerreira que cai nas garras de motoqueiros liderados por Dementus (Chris Hemsworth) e precisa dar um jeito de voltar para casa. O longa ainda mostrará como ela chegou até Max, personagem antes vivido por Tom Hardy no primeiro filme.

Grande Sertão

Quando estreia: 6 de junho

Roteirizado por Jorge Furtado e Guel Arraes, que também dirige a produção, o filme adapta a obra clássica do romance Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa. Na trama, a comunidade Grande Sertão é controlada por facções criminosas, que vivem em guerra. O professor Riobaldo (Caio Blat) entra para uma delas para tentar salvar Diadorim (Luisa Arraes), sua amiga de infância, enfrentando dilemas éticos, morais e existenciais sobre sociedade, vida e amor.

Divertida Mente 2

Quando estreia: 20 de junho

Aguardada sequência do sucesso de 2015 em que a jovem Riley precisou lidar com a Alegria, o Medo, a Nojinho, a Tristeza, e o Raiva, Divertida Mente 2 introduz as novas emoções que vão acompanhar a agora adolescente: a Ansiedade, a Inveja, a “Tô Nem Aí’/Tédio e o Vergonha. No primeiro filme a protagonista de 11 anos navegava pelas turbulências do final da infância. Ao mudar de cidade com os pais, ela se vê solitária e apreensiva, enquanto, dentro de sua mente, as emoções devem descobrir como ajudá-la. Já a sequência da animação pula para os 13 anos da garota, conforme novos desafios são apresentados, como fazer novos amigos e a necessidade de impressionar os outros — e as novas emoções despertadas. A Ansiedade decide assumir o controle da menina e expulsa as primeiras emoções da torre de controle, obrigando eles a embarcar em uma nova aventura para ajudar Riley a amadurecer.

Coringa: Folie à Deux

Quando estreia: 3 de outubro

Aguardado pelos fãs da DC, a sequência do filme com Joaquin Phoenix na pele do vilão do universo de Batman traz o ator de volta ao papel do palhaço, após sua atuação impecável no longa de 2019. A sequência deixará de lado o realismo que impactou o espectador no primeiro filme e, agora, vai apostar num gênero inusitado: Coringa 2 será um musical. Lady Gaga interpretará Harley Quinn, a Arlequina, dando sentido ao título original – Folie à Deux é um termo usado para caracterizar um transtorno psicótico raro dividido entre dois ou mais indivíduos. O filme ainda não teve seu primeiro trailer divulgado, mas o diretor Todd Philipps já compartilhou em suas redes sociais fotos dos dois protagonistas caracterizados.

Wicked

Quando estreia: 27 de novembro

Um dos maiores musicais da Broadway, Wicked ganhará sua adaptação para o cinema no final do ano. A trama derivada do universo de O Mágico de Oz narra a saga de Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) na juventude, antes de se tornarem a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Sul, respectivamente. O filme musical foi dirigido pelo diretor Jon M. Chu, e tem no elenco Jonathan Bailey, de Bridgerton, como Fiyero, rapaz que estremece a relação de cumplicidade entre as bruxas; a vencedora do Oscar Michelle Yeoh como a diretora da universidade em que as personagens estudam, Madame Morrible, e Jeff Goldblum, que faz o Mágico de Oz.

O Auto da Compadecida 2

Quando estreia: 25 de dezembro

Após 25 anos da primeira aventura criada por Ariano Suassuna (1927-2014), os malandros João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) vivem uma nova história em Taperoá, na Paraíba. O filme tem direção de Flavia Lacerda e Guel Arraes. A sinopse oficial ainda não foi divulgada, mas os diretores adiantaram que a história será, essencialmente, sobre a amizade dos dois protagonistas. Antes vivida por Fernanda Montenegro, a Nossa Senhora será interpretada na continuação por Taís Araujo.