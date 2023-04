O que esperar do filme de ‘Wicked’, com Ariana Grande no elenco

Após 19 anos em cartaz na Broadway, o espetáculo Wicked — que tem uma versão brasileira sendo exibida em São Paulo atualmente — enfim ganhará uma adaptação cinematográfica. Dividida em duas partes, a história chega às telas em 2024 e 2025, e os primeiros detalhes da produção já estão sendo divulgados. Os filmes serão estrelados por Ariana Grande e pela estrela do teatro Cynthia Erivo nos papéis da Glinda (Bruxa Boa do Sul) e Elphaba (da Bruxa Má do Oeste), respectivamente. No último domingo, 16, o diretor Jon M. Chu divulgou as primeiras imagens das protagonistas caracterizadas, confira:

I’ve already been changed for good by these two women… #CynthiaErivo & #ArianaGrande as the Witches of Oz. They will lift ur spirits, break ur heart and leave you speechless with their voices. So excited to introduce you into our world… SO much more to come…… pic.twitter.com/Z2eDt3aWX0 — Jon M. Chu (@jonmchu) April 16, 2023

Nas imagens que têm filtro escuro, é possível perceber a silhueta e traços característicos de ambas personagens, como a pele verde e a vassoura de Elphaba e o vestido bufante de Glinda, mas não detalhes de suas aparências. Como a produção procura manter o sigilo, mais detalhes estéticos ou narrativos não foram divulgados, mas, junto às imagens, Chu escreveu no Twitter: “Tudo mudou com essas duas mulheres… Cynthia Erivo e Ariana Grande como as bruxas de Oz. Elas irão te alegrar, quebrar seu coração e te deixar sem palavras com suas vozes. Muito animado para introduzi-los ao nosso mundo… Vem muito mais por aí”.

Continua após a publicidade

Ao longo das últimas semanas, drone flagraram parte dos sets em grande escala construídos para os filmes, que parecem dispensar telas verdes, e as imagens foram vazadas. Apesar de não terem tidos sinopses oficiais divulgadas, os longas devem adaptar o musical baseado no livro homônimo de Gregory Maguire, em que “a história não contada das bruxas de Oz” é revelada. O espetáculo acompanha a relação turbulenta entre Glinda e Elphaba desde seu primeiro encontro na universidade até se tornarem as bruxas que Dorothy encontra em O Mágico de Oz.

Imagens aéreas do set ao ar livre de “Wicked”. 🫧💖💚 pic.twitter.com/eDQq17aFJq — Wicked Movie Brasil (@wicked_brasil) April 8, 2023

O elenco é composto também por Jonathan Bailey, de Bridgerton, como Fiyero, rapaz que estremece a relação de cumplicidade entre as bruxas. Além dele, a vencedora do Oscar Michelle Yeoh vive a diretora da universidade, Madame Morrible, e Jeff Goldblum, de Jurassic Park, interpreta o Mágico de Oz. Outros nomes divulgados são Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Bronwyn James, Keala Settle, Aaron Teoh e Colin Michael Carmichael.

As filmagens começaram em junho de 2022 e, no último 3 de abril, Ariana Grande revelou em seu Instagram que a equipe havia chegado à metade das filmagens: “Não quero que acabe, então enquanto estou aqui presente, quero apenas exclamar minha tremenda gratidão e deixar que meu coração transborde”, declarou a cantora e atriz. A primeira parte de Wicked chega aos cinemas americanos em 27 de novembro de 2024, já a segunda ainda não tem data definida.