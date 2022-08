Não é piada: ‘Coringa 2’ será um musical e já tem data de estreia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Logo após anunciar o engavetamento do filme Batgirl, a Warner Bros divulgou a data de estreia de Coringa 2, sob o título Joker: Folie à Deux: o filme chegará aos cinemas americanos em 4 de outubro de 2024. A produção trará Joaquin Phoenix de volta ao papel do palhaço, após sua atuação impecável do vilão do universo Batman, no longa de 2019. Uma incerteza, contudo, paira no ar. A sequência deixará de lado o realismo que impactou o espectador no primeiro filme e, agora, vai apostar num gênero inusitado: Coringa 2 será um musical. A expectativa, aliás, é que Lady Gaga interprete Harley Quinn, a Arlequina, dando sentido ao título original – Folie à Deux é um termo usado para caracterizar um transtorno psicótico raro dividido entre dois ou mais indivíduos.

Fica o receio patente: qual a chance desta abordagem dar certo? Dá para imaginar Phoenix e Gaga cantarolando por Gotham City com suas maquiagens coloridas? O jeito é confiar na mente criativa de Todd Phillips, que volta a assinar a direção e o roteiro da saga do palhaço assassino, para que o fiasco de Batgirl, que teve a estreia cancelada por sua péssima qualidade, não se repita.