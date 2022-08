As razões por trás do cancelamento do filme ‘Batgirl’ com atriz latina

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com um orçamento de 90 milhões de dólares e elenco estrelado, com nomes como Michael Keaton (de volta ao uniforme do Batman) e J.K. Simmons (como o comissário Gordon), e a atriz e cantora de origem dominicana Leslie Grace como protagonista, o filme Batgirl, aposta da DC Comics para este ano, teve seu lançamento cancelado. A produção está prontinha, gravada e editada, porém não vai para os cinemas nem ao menos para a plataforma de streaming HBO Max, parte do grupo Warner Bros. Segundo fontes próximas ao estúdio, o filme ficou tão ruim que foi classificado como irrecuperável.

A razão para o estúdio engavetar um filme inteiro pronto tem, principalmente, a ver com questões financeiras. A distribuição de um longa nos cinemas e todo seu processo de divulgação costuma ser mais caro que o próprio orçamento do filme. Segundo a revista Variety, só para colocar o filme em cartaz nos cinemas americanos, o estúdio gastaria entre 30 a 50 milhões de dólares, sem contar sua distribuição nos demais países. A crise econômica também contou pontos contra. Assim como várias outras empresas ao redor do mundo, a Warner também aderiu recentemente a uma postura de economia ao máximo.