‘Breaking Bad’ x ‘Better Call Saul’: qual série leva a melhor nesse duelo

O momento que os fãs de Breaking Bad estavam esperando finalmente ocorreu nesta terça-feira, 2, em Better Call Saul. Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) se encontraram com o advogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), unificando a linha do tempo das duas séries. A cena foi ao ar no episódio 11 da sexta temporada, intitulado justamente Breaking Bad. Bastante elogiada, a série Better Call Saul se passa antes dos eventos narrados em Breaking Bad e conta a história do carismático e trambiqueiro advogado Jimmy McGill – o mesmo Odenkirk, antes de se converter em Saul Goodman. A essa altura, a pergunta inevitável que divide os fãs é: Better Call Saul é melhor que Breaking Bad? A resposta curta e grossa é: não.

Isso não significa, no entanto, que Better Call Saul seja ruim. Em última instância, são duas séries completamente diferentes. Porém, em termos de narrativa, impacto popular e audiência, Breaking Bad continua insuperável. Nas seis temporadas de Better Call Saul, embora divertidas e muito bem estruturadas, não houve nenhum momento que causasse aquele sentimento de “uau, preciso ver o próximo episódio”, como ocorria praticamente em todos capítulos de Breaking Bad.

Better Call Saul nos apresenta Jimmy McGill, nome real de Saul Goodman, seis anos antes de ele conhecer Walter White. Na ocasião, ele era um advogado recém-formado que se esforçava para agradar o irmão mais velho, este sim um advogado muito respeitado em Albuquerque, no Novo México. Jimmy gostava de cometer pequenos golpes e, quando virou advogado, usou essa malandragem para ganhar inúmeros casos na Justiça. Nesse novo universo de Jimmy, personagens foram apresentados, como Lalo Salamanca (Tony Dalton), Kim Wexler (Rhea Seehorn), Nacho Varga (Michael Mando) e Howard Hamlin (Patrick Fabian), e outros retornaram de Breaking Bad, como Gus Fring (Giancarlo Esposito), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e Hector Salamanca (Mark Margolis), mantendo sempre na lembrança do espectador que se tratava de um spinoff.

A sensação que ficou durante todas as seis temporadas, no entanto, era a de eterna expectativa sobre como e quando White e Pinkman apareceriam. A cena em que os dois deram as caras é rápida e mostra Saul Goodman amordaçado dentro do famoso motorhome da dupla. Saul, para se safar, diz que a culpa é de Lalo, personagem que não aparece em Breaking Bad, mas que tem presença constante em Better Call Saul. Na sequência, Goodman conversa com esses dois traficantes novatos e tenta entender o que eles produzem ali no carro. As referências a Breaking Bad continuam em outras cenas, dessa vez com Saul conversando com Mike sobre os dois – e esse último recomenda ao advogado não perder tempo com eles, porque seriam peixes pequenos. E fica nisso. Segundo os produtores, pelo menos outras duas cenas com White e Pinkman deverão ocorrer até o fim da série. Mas o veredito já está dado. Better Call Saul não é melhor que Breaking Bad. Mas que ajuda a matar a saudade com muita competência, não há dúvida