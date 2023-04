Alec Baldwin deve se livrar de acusação de homicídio em morte de diretora

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Promotores de justiça pretendem retirar as acusações de homicídio culposo contra o ator Alec Baldwin, que atirou acidentalmente em Halyna Hutchins e Joel Souza no set do filme Rust. A diretora de fotografia morreu pouco depois, e diretor ficou ferido. De acordo com a Variety, os promotores especiais do caso, Kari Morrissey e Jason Lewis, declararam que “novos fatos vieram à tona que impossibilitam o processo contra Baldwin no tempo previsto”, mas que a investigação segue em andamento e que o astro de Hollywood pode voltar a ser acusado no futuro. A armeira de Rust, Hannah Gutierrez Reed, encarregada de entregar a arma a Baldwin continua acusada de homicídio involuntário.

Advogados de Alec Baldwin apresentaram aos promotores evidências de o revólver Colt, de calibre 45, utilizado pelo ator havia sido modificado pouco antes do tiroteio, tornando mais difícil para o promotor provar que Baldwin realmente puxou o gatilho, segundo uma fonte familiarizada com o processo à Variety. Os defensores ficaram contentes com o resultado momentâneo.”Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos fatos e circunstâncias deste trágico acidente”, disseram os advogados Luke Nikas e Alex Spiro.

O protagonista de Rust havia sido acusado em janeiro de homicídio involuntário pelo tiro acidental ocorrido em outubro de 2021. Ele poderia pegar até 18 meses de prisão se fosse condenado. Os promotores o acusaram de disparar negligentemente seu revólver Colt de calibre 45 durante a preparação para uma cena no rancho Bonanza Creek. Baldwin afirmou que não puxou o gatilho e não tinha ideia de que a arma poderia conter uma bala de verdade.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, os promotores Morrissey e Lewis informaram que enquanto se preparavam para uma audiência preliminar nos últimos dias, os novos fatos revelados exigem mais investigação e análise forense. “Consequentemente, não podemos prosseguir com as restrições de tempo atuais e com os fatos e evidências entregues pelas autoridades policiais em sua forma existente. Portanto, rejeitaremos as acusações de homicídio involuntário contra o Sr. Baldwin para conduzir uma investigação mais aprofundada. Esta decisão não absolve o Sr. Baldwin de culpabilidade criminal e as acusações podem ser reapresentadas”, dizia a nota.

Advogados da armeira Hannah Gutierrez Reed, Jason Bowles e Todd Bullion elogiaram a decisão e esperam que sua cliente também será inocentada: “A nova equipe especial de promotores adotou uma abordagem muito diligente e minuciosa em toda a investigação, o que damos as boas-vindas. Eles estão buscando a verdade e nós também. A verdade sobre o que aconteceu será revelada e as perguntas para as quais há muito procuramos respostas serão respondidas. Esperamos plenamente que, ao final desse processo, Hannah também seja exonerada”.

Apesar da morte de Halyna Hutchins, Rust continuará sua produção, retomada após um ano e meio da tragédia.