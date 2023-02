Pais de Halyna Hutchins processam Alec Baldwin por morte no set de ‘Rust’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os pais e a irmã de Halyna Hutchins, morta com um tiro acidental no set do filme Rust, entraram com um novo processo contra Alec Baldwin, o autor do disparo. A ação, movida na quinta-feira, 9, acusa Baldwin e outros envolvidos no caso, incluindo a armeira do filme, de negligência, agressão, imposição intencional de sofrimento emocional e perda de parceiro.

Baldwin, que enfrenta na justiça acusações por homicídio culposo, fechou um acordo em um processo movido pelo marido e pelo filho de Hutchins. Agora, a nova ação prestará contas aos pais e à irmã de Halyna, que dependiam dela para apoio emocional e financeiro, disse a advogada Gloria Allred. “Os relacionamentos dos nossos clientes foram prejudicados e eles não poderão aproveitar a vida da forma que faziam quando sua preciosa Halyna estava viva”, disse Allred em coletiva de impressa.

Hutchins, 42, morreu no dia 21 de outubro de 2021, após ser atingida por um disparo durante as gravações do filme Rust, nos arredores de Santa Fé, Novo México. Baldwin, que também era produtor do filme, apontava uma arma para ela durante uma cena quando a pistola disparou, ferindo também um diretor.

Ucranianos, a família de Halyna enfrenta dificuldades no país, que está em guerra contra a Rússia. “É claro que para todos os nossos três clientes a trágica perda de sua filha e irmã é de partir o coração, mas agora, além dessa tragédia, eles precisam tentar lidar com essa perda enquanto vivem na Ucrânia em meio à guerra de Putin”, disse a advogada. Svetlana Zemko, irmão da diretora, falou através de um vídeo que a morte da irmã foi uma das maiores perdas de sua vida. “Ainda mais devastador é ver o sofrimento absoluto de nossos pais e como sua saúde piorou drasticamente”, disse Zemko. “É por isso que gostaria que os culpados carregassem essa responsabilidade”, declarou.