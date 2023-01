Alec Baldwin seguirá em filme após morte trágica no set

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma morte e dois indiciados por homicídio não foram suficiente para que os produtores de Rust desistissem do filme. Nesta segunda-feira, 24, a advogada da produção garantiu que o longa será concluído com Alec Baldwin no papel principal, como planejado inicialmente. Baldwin responderá pelo homicídio culposo de Halyna Hutchins, diretora de fotografia morta com um tiro acidental disparado por ele no set de filmagem em outubro de 2021 — a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed também responderá pela morte.

Em outubro do ano passado, antes da promotoria do Novo México oficializar que a acusação formal seria feita, o espólio de Halyna chegou a dizer que havia feito um acordo com os produtores e que o caso seria arquivado. Diante disso, o filme foi retomado com Matthew Hutchins, viúvo da cinegrafista, como produtor executivo. A ideia, até então, era que a conclusão do trabalho fosse uma homenagem à Halyna.

Com a revelação de que as acusações seguirão adiante, e a declaração de Hutchins de que o indiciamento de Baldwin e Gutierrez é um “conforto para a família”, esperava-se que os planos de seguir com o filme fossem derrubados. Mas não foi isso o que aconteceu. “O filme ainda está a caminho de ser concluído”, disse a advogada Melina Spadone, representante da Rust Movie Productions, em comunicado. Além de Baldwin, o diretor Joel Souza, também ferido com o disparo acidental, e o viúvo de Hutchins seguirão no projeto.

Com a morte trágica e o conflito entre os envolvidos, o motivo da insistência para que o filme seja finalizado é nebulosa. A ideia de que a conclusão seria uma homenagem à Halyna é nobre, mas é provável que a questão financeira e contratual também pese na decisão: no total, o longa tinha um orçamento de 7,3 milhões de dólares, até então sem previsão de retorno. Com o lançamento, é possível que a história trágica dos bastidores instigue uma espécie de curiosidade mórbida do público, alavancando a audiência.

