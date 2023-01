Alec Baldwin vai responder por homicídio culposo em morte no set de ‘Rust’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta quinta-feira, 19, foram anunciadas as acusações que serão feitas no caso da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, no set de Rust, em outubro de 2021. Através de um comunicado, a promotora Mary Carmack-Altwies, de Santa Fé, Novo México, determinou que o ator Alec Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelas armas no set, irão responder judicialmente por homicídio culposo — ou seja, sem a intenção de matar. A promotora determinou “que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem”.

O diretor assistente David Halls, que entregou a arma carregada para Baldwin na ocasião do acidente, assinou um acordo judicial em que se declara culpado por uso negligente de arma letal. Halls não cumprirá pena de prisão, recebendo seis meses de liberdade condicional. Já Baldwin e Gutierrez-Reed enfrentam, cada um, duas acusações de homicídio culposo, com sentença máxima de 18 meses de prisão cada uma. Também há o agravante por uso de arma de fogo, com uma sentença mínima obrigatória de cinco anos.

Baldwin e os outros membros da equipe já haviam sido processados por negligência pelo diretor de iluminação do filme e pela família de Halyna por homicídio culposo. O ator, por sua vez, processou vários membros da equipe, incluindo Gutierrez-Reed e Halls, acusando-os de negligência pela entrega de uma arma carregada. Enquanto vários processos correm em paralelo, o anúncio de hoje é resultado de meses de investigação pelo condado de Santa Fé, no Novo México, onde aconteceu o acidente fatal.

Halyna foi atingida quando o ator disparou uma arma cenográfica, cujo tiro também atingiu o diretor do filme, Joel Souza, que se recuperou do ferimento. Posteriormente, foram encontradas cinco balas vivas misturadas com balas falsas no set. Baldwin alega que lhe foi garantido que a munição contida na arma não era real. Ele também diz não ter puxado o gatilho, enquanto um relatório do FBI afirma que a arma não poderia ter sido disparada sem que o gatilho fosse puxado. Não se sabe como as balas reais chegaram ao set.

