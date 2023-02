O detalhe legal que pode reduzir sentença de Alec Baldwin por tiro no set

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Alec Baldwin, que antes poderia ser condenado a uma sentença mínima de cinco anos de prisão pelo assassinato involuntário de Halyna Hutchins no set de filmagem de Rust, enfrentará agora um máximo de 18 meses de prisão. A redução da provável sentença mínima para seu julgamento ocorre após o rebaixamento da acusação de homicídio pelos promotores do caso.

Segundo os advogados do ator, o promotor distrital do condado de Santa Fé acusou incorretamente Baldwin utilizando uma lei de armas de fogo aprovada meses após o crime, em outubro de 2021. Se ele fosse condenado segundo essa lei, que aumenta a pena caso uma arma de fogo seja usada, ele teria uma condenação maior.

Em 2021, Baldwin fez um disparo fatal contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust. Baldwin alega que achava que estava segurando uma arma cenográfica sem munição real quando fez o disparo. A arma foi preparada por Hanna Gutierrez-Reed, que deveria ter carregado com uma munição de festim, mas usou cartuchos reais. “A prioridade da promotoria é garantir justiça, não garantir horas faturáveis ​​para advogados de cidades grandes”, disse Heather Brewer na segunda-feira. As alterações nas acusações também se estendem para Hanna.