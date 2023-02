Alec Baldwin enfim vai concluir o filme ‘Rust’ – e sem armas no set

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os produtores de Rust anunciaram que o filme será concluído na primavera americana, entre março e junho, um ano e meio após a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, atingida por um disparo de Alec Baldwin no set de filmagem. Baldwin seguirá como protagonista do longa, e, segundo o site Hollywood Reporter, as gravações terão regras estritas de segurança, com a proibição de armas e munição em funcionamento.

As novas imagens serão filmadas no Yellowstone Film Ranch, em Montana, com Matthew Hutchins, viúvo de Halyna, como produtor executivo do filme. “A dedicação e a paixão de toda a equipe de produção de Rust em honrar a visão de Halyna nos comoveu profundamente”, disseram os donos do local em comunicado. “Estamos honrados em desempenhar um papel na realização de sua visão e levar adiante seu legado inspirador ao defender este filme.”

A notícia sobre a continuação do longa chega dias depois que a pena mínima do processo de Baldwin foi reduzida de cinco anos para 18 meses, após o rebaixamento da acusação de homicídio pelos promotores do caso.