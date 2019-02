‘Pelo horário, todos estavam dormindo’, diz tenente dos Bombeiros

As vítimas do incêndio que atingiu um alojamento das categorias de base no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, dormiam no local quando o fogo começou. Dez pessoas morreram e outros três jovens ficaram feridos.

“A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil. Pelo horário, todos estavam dormindo e isso pode ter contribuído com a tragédia. Sabemos que são jovens da base”, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Henaut. Segundo ele, “em princípio”, todas as vítimas foram localizadas.

Ainda não se sabe quantas vítimas eram atletas ou funcionários do clube. O clube não se pronunciou. Um grupo de pessoas aguarda informações em frente ao centro de treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu.

Os três feridos são menores de idade: Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos; Francisco Diogo Bento Alves, 15; e Jonathan Cruz Ventura, 15.

Os jogadores da base têm até 20 anos e é comum que eles fiquem alojados nas instalações dos clubes de futebol. O Ninho do Urubu também é utilizado pela equipe principal do clube. Um treino estava programado para as 9h30 desta sexta-feira, mas foi cancelado.

O fogo começou em um alojamento os Bombeiros foram acionados às 5h17. A corporação não soube informar o estado dos feridos nem as circunstâncias do que teria causado o incêndio.

Imagens do helicóptero da Rede Globo mostraram uma área totalmente destruída pelo fogo. No início da manhã, as chamas já estavam controladas e os bombeiros faziam apenas trabalho de rescaldo.