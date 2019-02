Incêndio em centro de treinamento do Flamengo deixa 10 mortos

Dez pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, 8.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Henaut, em entrevista ao canal Globonews, entre as vítimas estão jogadores da base de clube, que dormiam no local. Também segundo o tenente-coronel, todas as vítimas foram localizadas.