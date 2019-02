Segurança do Ninho do Urubu não tinha aprovação final dos bombeiros

O Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, não está regularizado junto ao Corpo de Bombeiros. Segundo o órgão, o local não possui o Certificado de Aprovação (CA) que atesta a existência e o funcionamento dos dispositivos contra incêndio.

Em nota oficial, os Bombeiros do Rio de Janeiro também explicou que a falta do certificado não significa que o local não possuía os dispositivos de segurança, mas que ainda não houve a aprovação pela corporação. A corporação frisa que cabe à prefeitura emitir alvarás de funcionamento para estabelecimentos comerciais e habite-se para residências.

“O CA é a documentação que atesta a existência e o funcionamento dos dispositivos contra incêndio previstos pela legislação vigente”, diz a nota.

No incêndio que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 8, foram confirmados dez mortos e três feridos. O fogo começou no alojamento dos atletas da base do clube.

Confira a íntegra da nota:

“O Centro de Treinamento do Flamengo, localizado na Estrada dos Bandeirantes. 25.997 – Vargem Grande, está em processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros, o que significa que ainda não possui o Certificado de Aprovação (CA), que é o documento final emitido pela corporação.

O CA é a documentação que atesta a existência e o funcionamento dos dispositivos contra incêndio previstos pela legislação vigente. Não se trata de alvará de funcionamento (estabelecimentos comerciais) ou habite-se (imóveis residenciais). Estes documentos são emitidos pela Prefeitura.

Importante esclarecer que a não existência do CA não significa, por si só, que o local não possuía os dispositivos, e sim que não era aprovado pelo CBMERJ”.