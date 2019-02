Após a confirmação de ao menos 10 mortes em um incêndio que atingiu o Ninho do Urubu no centro de treinamentos do Flamengo, localizado no bairro da Vargem Grande (RJ), na madrugada desta quinta-feira, 8, diversos clubes e jogadores se manifestaram nas redes em apoio às vítimas e familiares.

Todos os três rivais do clube rubro-negro – Botafogo, Fluminense e Vasco – postaram mensagens de apoio. A Chapecoense, abalada em 2016 por uma tragédia aérea que deixou 71 mortos, também prestou solidariedade.

Formados nas categorias de base do clube, Vinícius Junior, hoje no Real Madrid, e Zico, maior ídolo da história rubro-negra, enviaram mensagens nas redes sociais, assim como o atacante Neymar, o alemão Lukas Podolski e Diego Ribas, capitão do time profissional. “De luto e chorando com os que choram com a dor dessa tragédia. Que Deus conforte e fortaleça cada pessoa envolvida”, escreveu Diego.

Vinícius Júnior, de 18 anos, usou sua conta no Twitter para falar sobre o incêndio: “Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um!”. O atacante do Real Madrid acrescentou ao post uma imagem do símbolo do Flamengo em preto e branco com uma fita que indica luto. Mais cedo, ao saber da tragédia, ele também postou: “Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força”.

Confira, abaixo, as declarações de clubes, atletas e ex-jogadores, incluindo o rei Pelé.

Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do @Flamengo – um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro. https://t.co/yQ3XmyxehS — Pelé (@Pele) February 8, 2019

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) February 8, 2019

Uma notícia muito triste para um clube pelo qual tenho um carinho muito especial. Envio o meu apoio e condolências ao clube, aos jogadores e aos familiares e amigos. E agora mais do que nunca, Força Flamengo!!! 🙏🏻😢 @Flamengo pic.twitter.com/b3TbWKdcAY — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) February 8, 2019

FORÇA, FLAMENGO!

Estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, deixando inúmeras vítimas.

Externamos nosso desejo de força aos irmãos do @Flamengo e a todos os familiares dos atingidos. Nossos pensamentos e orações estão com vocês. pic.twitter.com/Sb4Lpq5XvK — Chapecoense (@ChapecoenseReal) February 8, 2019

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2019

O CRVG lamenta profundamente o trágico incêndio no CT do @Flamengo. A Dir. Administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas, bem como à Direção e a todos os atletas do CRF.

Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/3vxnhARplT — #AquiÉVasco (@VascodaGama) February 8, 2019

Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Botafogo manifesta sua solidariedade ao @Flamengo , a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2019

Que aperto no coração, que Deus proteja a todos 😭🙌🏾 — Gabriel batista (@_gbatista45) February 8, 2019

Flamengo muita força!!! Que tristeza! Que Deus possa confortar todos os familiares! ❤️🖤 Ninho do Urubu❤️🖤 E força para os que estão no hospital… 🙌🏻❤️ — PATO (@AlexandrePato) February 8, 2019

😢 Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas.#ForçaFlamengo — Corinthians (@Corinthians) February 8, 2019

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do @Flamengo e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 8, 2019

Toda nossa solidariedade ao @Flamengo e às vítimas do grave acidente desta manhã. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 8, 2019

O São Paulo FC lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, presta condolências e manifesta sua solidariedade e pesar aos familiares e amigos das vítimas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 8, 2019

Que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas. — Romário (@RomarioOnze) February 8, 2019

A sexta amanheceu absolutamente triste. Desejamos muita força para todos nessa terrível tragédia no Ninho do Urubu. Família, amigos, Nação Rubro-Negra… Força, @Flamengo. ❤️🖤 — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) February 8, 2019

Meu Deus, que tragédia aconteceu no Ninho do Urubu. Faltam palavras neste momento de muita dor. A família Voltaço presta os seus sentimentos aos famíliares e amigos das vítimas. @Flamengo, muita força neste momento. Estamos com vocês! #ForçaFlamengo 🙏💛🖤 — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) February 8, 2019

Estamos consternados com o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o CT das categorias de base do @Flamengo. Manifestamos nossa solidariedade ao clube, à torcida e aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor. — S. C. Internacional (@SCInternacional) February 8, 2019

A sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Manifestamos nosso sentimento e nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, bem como ao @Flamengo e seus torcedores.#ForçaFlamengo — Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2019

Cruzeiro Esporte Clube lamenta tragédia no centro de treinamentos do Flamengo. https://t.co/7vFD5PFMls pic.twitter.com/sYXLK1Pdur — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) February 8, 2019