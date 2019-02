Bolsonaro lamenta tragédia no Ninho do Urubu: ‘Consternado’

A Presidência da República divulgou uma nota assinada por Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 8, lamentando o incêndio que deixou dez mortos no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo. O fogo atingiu o alojamento das categorias jovens e jogadores da base estão entre as vítimas.

“Consternado, o presidente se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto”, diz trecho do comunicado.

Nota da Presidência da República, via Secretaria Especial de Comunicação, sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Que Deus conforte seus familiares! pic.twitter.com/plnqfb61WZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 8, 2019

O vice-presidente Hamilton Mourão e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também se manifestaram sobre o incêndio. “Como torcedor e esportista, solidarizo-me com as famílias, o clube e a nação rubro-negra”, escreveu Mourão. “Esses atletas seriam o futuro do nosso futebol”, postou Witzel, que prestou condolências aos parentes e amigos das vítimas.

#ForçaFlamengo Profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do #Flamengo . Como torcedor e esportista solidarizo-me com as famílias, o Clube e a Nação Rubro-Negra. Deus conforte a todos. Toque de silêncio. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) February 8, 2019

Deixo aqui minhas condolências aos familiares e amigos dos 10 jovens, vítimas do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande. Esses atletas seriam o futuro do nosso futebol. Aguardo investigação minuciosa sobre o fato. Que Deus dê força e conforto às famílias. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) February 8, 2019

O governador do Rio também decretou luto oficial de três dias no Estado e cobrou uma “investigação minuciosa”.