Ninho do Urubu: alojamento atingido pelo incêndio seria desativado

O incêndio que matou ao menos 10 pessoas nesta sexta-feira, 8, atingiu uma das partes mais antigas e que estava perto de ser desativada do centro de treinamento de Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. O local atingido recebia jovens das categorias de base, entre 14 e 17 anos.

O local era provisório, seis quartos com cinco camas em cada, e deveria ser desativado até março, quando os jovens se mudariam para um setor atualmente usado pelos profissionais. Como não havia treino marcado para esta sexta, a maioria dos atletas que nasceram no Rio dormiram em suas casas, o que reduziu o número de vítimas – a maioria dos que ficaram são jovens vindos de outros estados e que residem no alojamento.

CT, um sonho antigo e milionário

O CT presidente George Helal, popularmente conhecido com Ninho do Urubu, é considerado um dos mais modernos da América Latina. O terreno foi comprado por Helal, então presidente do clube, em 1984, mas só foi reformado e utilizado com frequência a partir dos últimos anos. O elenco profissional do Flamengo treina no Ninho do Urubu desde o ano passado, quando foi inaugurado o novo módulo.

Com a última reforma, a área total chegou a 138.000 m², com cinco campos, além de outras estruturas, como um moderno parque aquático e academia. O clube planejava ampliar a área comprando um terreno próximo.

O Flamengo gastou mais de 40 milhões de reais com as últimas reformas (15 milhões com o setor das categorias de base, inaugurada em 2016, e 26 milhões com a ala do profissional, aberta em 2018).

Sonho antigo do Flamengo, o terreno foi adquirido em agosto de 1984, mas passou décadas sem grande utilidade, já que o time seguiu treinando na sede da Gávea. Na área destinada aos profissionais, há 42 suítes, sendo 36 individuais, sala de jogos, área de hidroterapia com 14 jacuzzis e uma piscina, departamento odontológico, área de lazer com churrasqueira, dentre outras modernas estruturas.