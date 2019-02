Witzel decreta luto oficial de três dias por vítimas de incêndio

O governo do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pelas vítimas do incêndio que atingiu nesta sexta-feira, 8, o Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste da cidade. A homenagem também se estende às vítimas da chuvas que atingiram o estado na noite de quarta 6.

“Quero manifestar meu mais profundo pesar por essa tragédia e prestar solidariedade às famílias das vítimas. Que Deus os receba e abençoe”, disse o governador Wilson Witzel.

Decretei luto oficial de três dias no estado pelas mortes das pessoas atingidas nas chuvas no Rio Janeiro e no incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo. Determinei que fosse feita uma investigação minuciosa e, o vice-governador @claudiocastroRJ irá ao local para acompanhar. pic.twitter.com/9p3cDATN3M — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) February 8, 2019

Witzel determinou uma investigação minuciosa das causas do incêndio e, depois de entrar em contato com a direção do clube, solicitou que o vice-governador, Cláudio Castro, vá ao Centro de Treinamento do Flamengo para acompanhar as investigações.

O secretário estadual de Esportes, Felipe Bornier, foi um dos primeiros representantes do governo a chegar ao local. “Hoje é um momento muito triste, não apenas para o Flamengo, mas para toda a sociedade carioca”, disse o secretário.

Dez pessoas morreram e três ficaram feridas na tragédia. Os feridos estão internados nos hospitais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e Pedro II, em Santa Cruz. As chamas atingiram o alojamento dos atletas da base do clube.

O presidente do clube, Rodolfo Landin, chegou por volta das 9h30 ao Ninho do Urubu. A bandeira do clube está a meio mastro.