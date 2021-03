Anvisa pede que aeroportos adotem medidas restritivas em até 48h

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa pediu nesta quarta que todos os aeroportos do país adotem, em um prazo de 48 horas, medidas sanitárias restritivas que sejam equivalentes às determinadas pelos governos estaduais e municipais. A comunicação foi enviada via ofício para as administradoras e operadoras aeroportuárias.

“A solicitação baseia-se na Resolução da Diretoria Colegiada RDC n° 2, de janeiro de 2003, que estabelece que é responsabilidade de todos os envolvidos em atividades na área aeroportuária promover as ações de proteção à saúde pública”, diz comunicado da agência.

Serviços considerados essenciais, como alimentação, farmácias e drogarias e serviços de transporte (taxis, aplicativos de transporte de passageiros e aluguéis de veículos) devem continuar funcionando.

Entretanto, tendo em vista a maior exposição das pessoas no momento da alimentação, a Anvisa reforçou, junto às operadoras, a necessidade de que os locais definidos para alimentação, observem, com rigor a disposição das mesas e cadeiras, a fim de que seja mantida distância segura entre as pessoas, procedimentos que evitem aglomeração, entre outras regras.

Os aeroportos também devem manter atualizados Planos de Contingência voltados a detecção, monitoramento e controle de eventos de saúde pública, que incluam fluxos de comunicação entre as autoridades aeroportuárias (Anvisa, Vigiagro, Receita e Polícia Federal) e a administradora aeroportuária. Nesse sentido, tanto as administradoras, operadoras aeroportuárias e demais autoridades que atuam no aeroporto poderão acionar a unidade da Anvisa local quando necessário.

Leia também:

Carrefour compra Big Brasil por R$ 7,5 bi.

compra Big Brasil por R$ 7,5 bi. Chineses querem pagar 100% a credores para evitar falência da MMX

Cresce demanda por respiradores usados em pacientes de Covid-19

União Europeia e Reino Unido brigam pela vacina da AstraZeneca

brigam pela vacina da AstraZeneca Petrobras corta mais uma vez o preço da gasolina

corta mais uma vez o preço da gasolina KFC perde batalha na guerra do frango frito com Popeyes