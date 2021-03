Cresce demanda por respiradores usados em pacientes de Covid-19

Mesmo depois da compra em massa do ano passado, a demanda por respiradores que são usados em pacientes de Covid-19 voltou a crescer neste ano por conta do agravamento da nova onda da pandemia. A Magnamed, uma das principais fábricas do país, vai produzir em abril 300 ventiladores pulmonares para atender a demanda de hospitais e redes de saúde privados. A média de produção, para o ano, deve ser de 200 ventiladores por mês, segundo a empresa. Em outubro de 2020, quando a pandemia arrefeceu, foram produzidos apenas 120 ventiladores.

Durante a corrida mundial pela compra de respiradores, a empresa teve uma média de produção mensal de 600 equipamentos. No pico de produção, em julho, chegou a fabricar 2.040 equipamentos quando o governo requisitou toda a produção do país.