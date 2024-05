Globo escala Daniela Lima para lugar de César Tralli e gera ciumeira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caberá a Daniela Lima ocupar o lugar de César Tralli no Edição das 18h, da GloboNews. Com Tralli entrando de férias, a direção do canal decidiu que Daniela será a substituta. Sem revelar o tempo que ficará no comando do telejornal, a apresentadora escreveu em uma rede social: “nos vemos mais tarde, no Edição das 18h. Cuido da lojinha do César Tralli por uns dias, enquanto ele tem um merecido descanso”. O que se sabe é que outros colegas ficaram enciumados com essa escalação de Daniela. O telejornal é cobiçado por uma lista grande ali dentro. Xii…