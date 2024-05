Às turras com Neymar, Bruna Biancardi comete gafe em Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mãe da caçula de Neymar, com quem vive uma dessas relações cheias de idas e vindas, a influenciadora Bruna Biancardi, 30 anos, foi uma das várias brasileiras que deram o ar da graça na Côte d’Azur para propagandear produtos sob os holofotes de repercussão global. No caso dela, tratava-se de uma marca de café, bebida que andou maldizendo num deslize difícil de apagar nestes tempos de redes. “Quem vê pensa até que eu gosto de tomar café”, postou, sentada ao lado de uma xícara, para logo depois deletar a gafe. Em uma tentativa de se emendar, a modelo voltou à internet. “Eu gosto, sim. Só não sou fã de café expresso, aquele para acordar ou o que se toma após o almoço. Mas amo as possibilidades com leite, mel, sorvete”, enumerou, sem convencer ninguém.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2024, edição nº 2894