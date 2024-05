Como shopping se prepara para receber primeiro Playcenter da Cacau Show

O shopping Grand Plaza, em Santo André, se prepara para receber a primeira unidade do parque de diversões PlayCenter após a aquisição da marca pelo grupo Cacau Show. O lançamento deve ocorrer no início de junho. O shopping já possuía uma operação da rede PlayLand num terreno de 1 000 m², que já seria remodelado, mas com a aquisição da Cacau Show o parque será transferido para uma área de 3 000 m². O investimento do Grand Plaza para acomodar a rede foi de 5 milhões de reais em obras de infraestrutura. “Os shoppings deixaram de ser só um centro de compras e se tornaram um centro de entretenimento e serviços”, diz Fabio Oliveira, diretor do Grand Plaza. “O PlayCenter Family será diferente do Playland, que tinha a criança como público alvo”.

A expectativa é que o novo espaço gere um incremento de 50% no fluxo de clientes no shopping. Aas obras demoraram 15 meses para serem entregues.