Papa convida mais de 100 comediantes para Vaticano, incluindo brasileiros

O papa Francisco se reuniu nesta sexta-feira, 14, com comediantes de diversas nacionalidades no Vaticano para transmitir uma mensagem sobre a importância do humor. Ao todo, foram mais de 100 humoristas e o Brasil foi representado por Fábio Porchat, Cacau Protásio e Cris Wersom.

“Em meio a tantas notícias sombrias, imersas como estamos em muitas emergências sociais e até pessoais, vocês têm o poder de espalhar paz e sorrisos”, disse o papa durante o encontro.

O pontífice de 87 anos afirmou que o humor tem o poder de superar “barreiras sociais” e ajudar a criar “conexões entre as pessoas”, alegando que orou por 40 anos para ter um bom senso de humor.

Francisco acrescentou que não há problema em “rir de Deus”, da mesma forma que “brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos”. Ao final de seu discurso, ele cumprimentou individualmente cada humorista, compartilhando piadas com vários deles.

“Peço que vocês orem por mim: por, com um sorriso, não contra!”, brincou Francisco provocando risos dos comediantes. “Vocês unem as pessoas, porque o riso é contagioso”.

O encontro faz parte de uma tentativa do papa de tentar se envolver com a cultura contemporânea em meio a acusações de ter utilizado a palavra homofóbica “frociaggine” (termo vulgar italiano que pode ser traduzido como “viadagem”) em reuniões privadas.

Cúpula do G7

Após o encontro com os comediantes no Vaticano, o papa Francisco viajou para o sul da Itália, onde os líderes mundiais do Grupo dos Sete (G7) estão reunidos para uma cúpula de três dias em Bari.

O pontífice discursará sobre inteligência artificial em uma reunião, se tornando o primeiro líder da Igreja Católica a participar da cúpula do G7. Em seguida, Francisco realizará uma sessão de encontros bilaterais com presidentes de diversos países, incluindo o Brasil, e com membros do G7.