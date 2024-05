A ironia nas vendas de ingresso para o dia mais pesado do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

As vendas para o público geral do Rock in Rio foram abertas e quatro dos sete dias de festivais tiveram seus ingressos esgotados em poucas horas. Os dias 13, 14, 20 e 22, datas com artistas do pop, fizeram mais sucesso. O dia 22 de setembro, quando se apresentam Shawn Mendes e Mariah Carey teve vendas esgotadas em apenas 37 minutos. Em seguida, o dia 20 de setembro, batizado de “Dia Delas”, esgotou com 1h43, em que somente mulheres sobem aos palcos da Cidade do Rock e tem Katy Perry como atração principal. Na sequência, o dia 13 de setembro, quando o rapper Travis Scott se apresenta, teve vendas concluídas em com 1h56. Finalmente, com 2h04, a noite de Imagine Dragons também lotou.

A ironia desse resultado é que Rock in Rio, que nasceu para celebrar o rock, raramente esgota as datas que são de fato dedicadas ao gênero musical. O dia 15 de setembro, quando se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, ainda possui ingressos à venda — e a julgar pelo histórico dos anos anteriores, será a última data a ter as entradas vendidas, e se vender. Então, fã de rock, não tenha pressa para comprar seu ingresso. Ele estará lá quando – e se você for – comprar.

Eis, aí, a razão mais eloquente do Rock in Rio ter deixado de lado sua marca inicial. O rock, infelizmente, segue em baixa. Não há razão financeira ou de público para escalar mais dias assim. Em tempo: as datas 19 e 21 de setembro também não esgotaram. Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove são as atrações do dia 19. Já o dia 21, batizado de “Dia Brasil”, será uma celebração com grandes nomes do país em encontros inéditos e exclusivos em todos os palcos.

