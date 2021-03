KFC perde batalha na guerra do frango frito com Popeyes

A rede Popeyes, controlada pela empresa dona do Burger King, estava incomodada com a KFC espalhando por aí que tinha o melhor frango do mundo. Resolveu então entrar com uma representação no Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e conseguiu o que queria. O Conselho entendeu que não há como comprovar que o frango da KFC seja mesmo o melhor do mundo e por isso a empresa não pode mais usar o slogan. A KFC ainda pode recorrer da decisão, mas não quis comentar o assunto.

