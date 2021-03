Petrobras corta mais uma vez o preço da gasolina

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira mais uma redução do preço dos combustíveis. É o segundo corte do preço da gasolina no ano e o primeiro corte dos preços de óleo diesel, depois de uma sequência que levou a um reajuste de cerca de 50%. A empresa informa que os preços de gasolina e diesel nas refinarias vão cai 0,11 centavos por litro a partir desta quinta-feira. O preço médio de gasolina nas refinarias ficará em R$ 2,59 por litro e o do diesel em R$ 2,75 por litro. Com o corte da semana passada, o preço da gasolina caiu 0,25 centavos.