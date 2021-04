A relação do novo chefe do Itamaraty com a China

Se o ambiente melhorou com os Estados Unidos na esteira dessa discussão da Cúpula do Clima de Joe Biden, o mesmo pode-se dizer em relação à China no Itamaraty.

Com a saída do chanceler-blogueiro Ernesto Araújo, espécie de papagaio de pirata de Jair Bolsonaro em churrascos de embaixadores de Brasília, o caminho ficou aberto para uma nova fase nas relações do governo com os chineses.

O santo do embaixador chinês Yang Wanming bateu com o do novo chanceler brasileiro, Carlos Alberto França.