Governo estuda comprar vacinas do Uruguai e Chile

Criado no Itamaraty para tocar ações contra a pandemia, o comitê de saúde estuda, entre outras medidas, ampliar a oferta de vacinas no Brasil a partir da aquisição de doses extras do Chile e Uruguai.

Os dois países compraram mais imunizantes do que realmente precisam e poderiam realizar negócios com o governo brasileiro.