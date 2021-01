29 milhões de doses de vacinas para Covid-19 já foram administradas

Cerca de 29 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram administradas em pessoas de 43 países, segundo um levantamento realizado pela Bloomberg. O desafio é ampliar para a casa dos bilhões, já que, para a imunização, algumas vacinas requerem a aplicação de mais de uma dose.

A imunização nos Estados Unidos começou em 14 de dezembro com profissionais de saúde, e até agora foram aplicadas 9,27 milhões de doses – também se destacam no mapa a China, com 9 milhões de doses, e Israel, com 1,87 milhão. Os EUA apostam nos antígenos da Pfizer/BioNTech e da Moderna e o objetivo é alcançar 20 milhões de doses ainda no início de janeiro. Ambas as vacinas requerem duas aplicações com intervalo de semanas e ao menos 272 mil pessoas já tomaram as duas doses necessárias.

Autorizadas para o uso nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, as vacinas da Pfizer-BioNTech e a da Moderna conseguiram reduzir as infecções por coronavírus em 95% em testes de dezenas de milhares de voluntários.

Um fármaco da AstraZeneca e da Universidade de Oxford recebeu sua primeira grande autorização, pelo Reino Unido, em 30 de dezembro. A China também liberou a vacina Coronav para uso geral, com o objetivo de atingir 50 milhões de pessoas lá até o início de fevereiro.

China e Rússia autorizaram seus próprios antígenos em julho e agosto, antes de serem totalmente testados. Desde então, os países administraram milhões de doses, embora forneçam atualizações menos frequentes sobre seu progresso.

O Brasil não possui uma data específica para iniciar seu programa de imunização, mas a expectativa é que isso aconteça ainda em janeiro. Tanto o imunizante CoronaVac quanto o da Fiocruz já entraram com pedido de uso emergencial na Anvisa.