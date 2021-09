Brasil recebe maior remessa de vacinas da Pfizer neste domingo

O Brasil deve receber neste domingo, 12, a maior remessa de doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19 desde o início do fornecimento ao país. Serão 5.181.930 doses que chegarão pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas, divididas em quatro lotes ao longo do dia. Após o desembarque, as vacinas serão levadas para o depósito do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). De lá, seguirão para mais de 38 000 postos de vacinação.

De acordo com a fabricante, com as doses deste domingo, o Brasil terá recebido 72 milhões de doses do imunizante. A empresa prevê entregar 200 milhões de doses da vacina até o fim de 2021, por meio de dois contratos com o governo. O primeiro contrato foi firmado em 19 de março prevendo a entrega de 100 milhões de doses até o fim de setembro. O segundo, assinado em maio, envolve mais 100 milhões entre outubro e dezembro.

O Ministério da Saúde informou que o primeiro voo, com 1,3 milhão de doses, desembarcou em Viracopos na madrugada deste domingo. O segundo voo, com 1,1 milhão de vacinas, chegou por volta das 10h30. Outras duas remessas, com 1,1 milhão e 1,5 milhão, estão previstas para o período da tarde.

Com Agência Brasil