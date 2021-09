Curva de mortes por Covid-19 está há 77 dias sem alta

A curva de mortes por Covid-19 completa, neste sábado, 11, 20 dias em queda. No levantamento feito por VEJA, o Brasil apresentou, hoje, média móvel de 456,6 óbitos, com índice de -33,43% de variação em comparação aos números registrados em 28 de agosto. A avaliação é feita por infectologistas, que fixam a variação de 15% na comparação com o índice registrado há duas semanas como ponto de inflexão para que se mude o patamar de risco para alta ou queda. Assim, o país soma 77 dias sem que a curva de vítimas fatais registre alta.

Em comparação ao 11 de setembro de 2020, o índice está 34,44% mais baixo. A melhora atual nos números deve-se, sobretudo, ao avanço na campanha de vacinação: mais de 72 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados.

Após a segunda onda da pandemia no país, que causou um longo período com frequentes altas no primeiro semestre do ano – com picos de mais de 77 mil diagnósticos na média móvel – o número de contaminados também tem sido impactado pela adesão à vacina. O índice deste sábado aponta média móvel de 15.900 novos casos: o menor desde 21 de maio do ano passado, há 478 dias. O indicador apresenta, ainda, variação de -35,34% na comparação com dois sábados atrás.

O cálculo de médias móveis feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 14.335 novos diagnósticos positivos e 712 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 20.989.164 contaminados pelo vírus e 586.558 vítimas em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: