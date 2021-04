Quem tem mais chances de se eleger presidente

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Este blog perguntou no Twitter: Quem [entre estes] tem mais chances de disputar o segundo turno da eleição para presidente do Brasil no ano que vem?

Respostas de 12.634 leitores:

Bolsonaro – 11%

Ciro Gomes – 18,8%

Luiz Henrique Mandetta – 5,6%

Lula – 64,6%

