Whey, creatina e vitaminas: veja os suplementos preferidos dos brasileiros

Além de aprender sobre cargas, séries e modalidades esportivas, quem começa a praticar atividades físicas é levado para o universo dos suplementos alimentares. Anunciados para ganho de massa muscular, recuperação dos músculos, promoção de energia e manutenção das articulações, eles alimentam um forte mercado e fazem parte da rotina principalmente da população entre 35 e 44 anos, segundo um levantamento da empresa Orient Mix, que atua há 30 anos no setor.

A pesquisa com o público brasileiro que compra os produtos pela internet apontou que os suplementos favoritos são aminoácidos, como creatina, e proteínas (33%), entre elas o famoso whey protein, vitaminas (22%), minerais (19%), ômegas (como ômega 3), ácidos graxos (14%) e colágenos (8%). Em média, os consumidores gastam R$ 150 por compra no site.

A pesquisa mostrou que os suplementos são comprados, em sua maioria, por mulheres (81,3%) e que, depois da população de 35 a 44 anos, as faixas etárias que mais consomem os produtos têm 45 a 54 anos (26,8%), 25 a 34 (20,1%) e 55 a 64 (11,2%).

“A importância dos nutrientes para a nossa saúde não pode ser subestimada, pois eles desempenham papéis cruciais em inúmeros processos biológicos que ocorrem em nosso organismo. Essas substâncias são responsáveis por fornecer a energia necessária para as atividades diárias, promover o crescimento e a reparação celular, fortalecer o sistema imunológico, regular as funções metabólicas e até mesmo influenciar a nossa saúde mental e emocional”, diz Phillip Ji, Co-CEO da Orient Mix.

É importante lembrar que os nutrientes podem ser alcançados com uma alimentação saudável e balanceada, rica em frutas, verduras, legumes, e sem excesso de sódio, açúcar e gordura, como ocorre em dietas com alimentos ultraprocessados. Os suplementos podem ser adotados, mas é necessário fazer uma avaliação para ter a prescrição adequada e evitar problemas, como a sobrecarga dos rins.

“É sempre importante buscar orientação de um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer suplementação, para garantir que as necessidades individuais sejam atendidas e que a ingestão desses nutrientes seja segura e adequada”, diz Ji.

Cuidados com a suplementação

Diretor do Departamento de Endocrinologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Cristiano Barcellos explica que as pessoas devem estar cientes de que o suplemento alimentar é uma ferramenta para suprir as necessidades do corpo e repor estoques de substâncias quando elas não são alcançadas por meio da alimentação, mas a indicação deve ser após avaliação do caso.

“É obrigatório ter uma avaliação de um médico ou nutricionista para ver se realmente necessita de suplementação e em quais doses, qual posologia, perto ou longe das refeições.” Um exemplo que Barcellos cita é o uso do ferro, que deve ser ingerido meia hora antes da refeição e com alguma bebida cítrica para melhorar a absorção.

A recomendação médica terá o papel de evitar possíveis riscos à saúde. “O magnésio não é indicado para quem não tem diarreia grave, porque o excesso pode causar náusea, tontura, vômito, mal-estar e queda importante da pressão arterial. Quem tem insuficiência renal não pode suplementar com proteína pela questão da sobrecarga renal”, afirma.

Conheça alguns suplementos

Arginina : é um aminoácido com múltiplas funções, desde o suporte ao sistema imunológico e a cicatrização de feridas até o auxílio no crescimento e recuperação muscular. O seu papel na produção de óxido nítrico é fundamental na manutenção da saúde cardiovascular, do sistema imunológico e na recuperação muscular após exercícios físicos intensos

: é um aminoácido com múltiplas funções, desde o suporte ao sistema imunológico e a cicatrização de feridas até o auxílio no crescimento e recuperação muscular. O seu papel na produção de óxido nítrico é fundamental na manutenção da saúde cardiovascular, do sistema imunológico e na recuperação muscular após exercícios físicos intensos Creatina: nutriente essencial, tem sido amplamente estudada e utilizada por atletas e praticantes de exercícios físicos devido ao seu papel rápida disponibilização de energia durante atividades de alta intensidade. Além de melhorar o desempenho físico, a creatina também pode contribuir para o aumento da massa muscular

nutriente essencial, tem sido amplamente estudada e utilizada por atletas e praticantes de exercícios físicos devido ao seu papel rápida disponibilização de energia durante atividades de alta intensidade. Além de melhorar o desempenho físico, a creatina também pode contribuir para o aumento da massa muscular Whey Protein: proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, é um dos suplementos mais populares entre praticantes de atividade física. Rica em aminoácidos essenciais, desempenha um papel importante na síntese proteica, favorecendo a recuperação e o crescimento muscular após o exercício, bem como auxiliando na manutenção do sistema imunológico, além de ser muito versátil para pessoas que querem seguir uma dieta nutritiva, mas têm uma rotina muito corrida

proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, é um dos suplementos mais populares entre praticantes de atividade física. Rica em aminoácidos essenciais, desempenha um papel importante na síntese proteica, favorecendo a recuperação e o crescimento muscular após o exercício, bem como auxiliando na manutenção do sistema imunológico, além de ser muito versátil para pessoas que querem seguir uma dieta nutritiva, mas têm uma rotina muito corrida Ômega 3: ácido graxo essencial que possui propriedades anti-inflamatórias e cardio protetoras. Suas principais formas, EPA e DHA, desempenham um papel importante na saúde cardiovascular, reduzindo triglicerídeos, colesterol e pressão arterial, além de contribuir para a saúde cerebral e a função cognitiva

ácido graxo essencial que possui propriedades anti-inflamatórias e cardio protetoras. Suas principais formas, EPA e DHA, desempenham um papel importante na saúde cardiovascular, reduzindo triglicerídeos, colesterol e pressão arterial, além de contribuir para a saúde cerebral e a função cognitiva Vitaminas B12 e K2: têm funções distintas, mas igualmente essenciais. A Vitamina B12 é necessária para a formação de glóbulos vermelhos, síntese do DNA e metabolismo energético. Sua deficiência pode levar a problemas neurológicos e anemia. É especialmente importante para veganos e vegetarianos que podem ter dificuldades em obter essa vitamina em quantidades suficientes. Já a Vitamina K2 é importante para a coagulação sanguínea adequada e para a saúde óssea, garantindo que o cálcio seja direcionado para os ossos, evitando seu acúmulo em vasos sanguíneos

têm funções distintas, mas igualmente essenciais. A Vitamina B12 é necessária para a formação de glóbulos vermelhos, síntese do DNA e metabolismo energético. Sua deficiência pode levar a problemas neurológicos e anemia. É que podem ter dificuldades em obter essa vitamina em quantidades suficientes. Já a Vitamina K2 é importante para a coagulação sanguínea adequada e para a saúde óssea, garantindo que o cálcio seja direcionado para os ossos, evitando seu acúmulo em vasos sanguíneos Colágeno Tipo II: encontrado em suplementos específicos para saúde articular, é fundamental para a manutenção da saúde das articulações e cartilagens, contribuindo para reduzir a dor e melhorar a mobilidade em pessoas com problemas articulares, como a osteoartrite

encontrado em suplementos específicos para saúde articular, é fundamental para a manutenção da saúde das articulações e cartilagens, contribuindo para reduzir a dor e melhorar a mobilidade em pessoas com problemas articulares, como a osteoartrite Metilfolato: forma ativa do ácido fólico, tem um papel crucial na regulação de neurotransmissores, metabolismo de aminoácidos e na saúde neurológica. Durante a gravidez, sua ingestão adequada é vital para prevenir defeitos do tubo neural em bebês em desenvolvimento

