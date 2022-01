Covid-19: Brasil já soma em janeiro mais casos do que em dezembro

Em apenas uma semana, janeiro já superou dezembro no número de casos de Covid-19. Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) neste sábado, 8, registram 49.303 novos diagnósticos nas últimas 24 horas e média móvel de 29.716,9 contaminados. No total, desde o primeiro dia do mês, são 212.004 testes positivos, 18.942 a mais do que a soma dos casos registrados nos 31 dias de dezembro.

Na comparação com 14 dias atrás, a alta na curva de infectados é de 833,5%. A comparação com as duas semanas anteriores para analisar a tendência da pandemia é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se altere o patamar para alta ou queda. A média móvel deste sábado é, ainda, a maior desde 24 de setembro.

Com 193.062 novos casos, dezembro foi o mês com menos diagnósticos desde abril de 2020 — logo no início da pandemia no país, quando foram registrados 79.763 contaminados. O Brasil, aliás, passava por uma queda constante na curva de infectados nos últimos meses: desde agosto, os números mensais não ultrapassavam 1 milhão.

Já o número de mortes aponta o reflexo irrefutável do avanço da vacinação em detrimento da letalidade coronavírus no país. Apesar da alta de 24% na comparação da média móvel deste sábado — 118,4 — com os dados de duas semanas atrás, o índice segue abaixo de 150: patamar mais baixo da curva de vítimas fatais desde abril de 2020. Nas últimas 24 horas, foram registrados 115 óbitos provocados pelo vírus.

O levantamento de VEJA considerou, neste sábado, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde não atualiza os sistemas desde 22 de dezembro. Estes números, entretanto, não contam com os dados exatos de Acre, Mato Grosso e Distrito Federal, que relataram “problemas técnicos no acesso às bases dos sistemas de informação do Ministério da Saúde”. Este “apagão” de dados tem gerado discrepância nas notificações, além de dificultar a análise da situação pandêmica no país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 49.303 novos diagnósticos positivos e 115 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 22.499.525 contaminados pelo vírus e 619.937 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados: