Queiroga anuncia distribuição de 28,2 milhões testes para Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado, 8, que a pasta vai distribuir cerca de 28,2 milhões de testes rápidos de antígeno para a detecção da Covid-19 ainda em janeiro. Segundo ele, desde setembro foram distribuídos 31,6 milhões de testes.

Em publicação nas redes sociais, ele solicitou dos estados e municípios a compra de mais testes. “É importante que os estados e municípios se engajem nessa estratégia de testagem, adquirindo mais testes, aplicando-os corretamente e enviando tempestivamente os resultados ao Ministério da Saúde”, afirmou.

Nas últimas semanas, com o forte aumento de casos de Covid-19 no país, impulsionados pela variante Ômicron, a população tem tido dificuldade de obter teste rápido na rede pública de saúde. Por causa da grande procura, tem faltado até mesmo os testes vendidos em farmácias.Ministro da Saúde

Em apenas uma semana, janeiro já superou dezembro no número de casos de Covid-19. Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) neste sábado, 8, registram 49.303 novos diagnósticos nas últimas 24 horas e média móvel de 29.716,9 contaminados. No total, desde o primeiro dia do mês, são 212.004 testes positivos, 18.942 a mais do que a soma dos casos registrados nos 31 dias de dezembro.

(com Agência Brasil)