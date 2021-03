Covid-19: mortes no Brasil mais que dobram, na contramão do mundo

As mortes no Brasil entre 16 de fevereiro e 16 de março mais que dobraram, apresentando uma alta de 157%, considerando os valores totais dos registros diários nessas datas. Trata-se de uma taxa que destoa do caminhar da pandemia no resto do mundo, em que a variação de dados no mesmo período foi de 0,2% para mais, um patamar de estabilidade. As informações são do portal Worldometer.

De acordo um um relatório divulgado na terça-feira, 16, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil foi o país que mais teve aumento em casos e mortes por Covid-19 na semana encerrada no dia 14 deste mês. Além disso, neste período, o país foi responsável por 21% dos óbitos aferidos globalmente.

Nesta quarta-feira, 17, em registros totais o Brasil chegou a 90.303 casos e 2.648 óbitos. Trata-se do maior número de diagnósticos positivos em um único dia desde o início da pandemia. Em médias móveis foram de 2.017 e 70.219 em registros fatais e novos diagnósticos, respectivamente. Considerando o cálculo móvel, trata-se do oitavo recorde consecutivo em mortes e da segunda maior taxa de novos casos na série histórica.

