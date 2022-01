Carnaval com desfile no Sambódromo do Rio de Janeiro está mantido

Após reunião realizada na sexta-feira, 7, do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública, o governo do Rio de Janeiro decidiu por ora manter os desfiles na Marquês de Sapucaí no carnaval deste ano, a serem realizados do dia 25 a 28 de fevereiro. Apesar da decisão, o governo segue monitorando a disseminação da cepa ômicron da Covid-19 e principalmente se ela levará a um aumento de casos graves e óbitos. Novas reuniões serão feitas nas próximas semanas para acompanhar a situação epidemiológica e decidir os rumos do carnaval carioca.

“Vai chegar o momento certo para a gente definir regras e falar de carnaval. Nesse momento, temos que ver como as coisas vão funcionar na cidade do Rio de Janeiro, em relação à variante ômicron. Com a nossa alta cobertura vacinal, como essa variante vai se comportar, para daí a gente poder falar de carnaval”, disse Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde,

Já a reunião prevista sobre os blocos de rua foi suspensa, mas o seu cancelamento se mantêm suspensos por serem eventos abertos a qualquer pessoa e por isso não passíveis de controle de acesso, como exigência de teste negativo da Covid-19 ou comprovante de vacinação. Estas duas medidas de controle sanitário não estão descartadas para a Sapucaí caso o número de internações e óbitos se mantenha estável.

A Liga das Escolas de Samba (Liesa), que representa 12 grupos, realizou um protocolo que prevê o controle de público por meio da exigência da vacina, entregue ao município do Rio e em análise pelos técnicos. O governo do Estado, porém, considera a exigência de medidas mais rígidas, com testes e vacinação, devido às peculiaridades da ômicron.

Com informações da Agência Brasil