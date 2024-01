Corrida e caminhada são as atividades preferidas para uma rotina saudável

Sabe-se que a atividade física é essencial para manter a saúde em dia. Entre elas, porém, exercícios realizados de forma moderada, como a corrida e a caminhada, são as preferidas para manter não só o corpo ativo, como uma rotina saudável.

Segundo um novo levantamento, a corrida representou 19% de todos os monitorados ao redor do mundo, com corredores percorrendo, em média, 7,8km por treino. No Brasil, essa média de distância ficou um pouco atrás, em 7,1km. As caminhadas aparecem em seguida, com 16% dos praticantes mundialmente, de todas as faixas etárias e que percorrem 4,4km ao longo de 65 minutos.

“Abraçar a atividade física de intensidade moderada não é apenas um passo em direção a um corpo mais saudável, é um passo para uma vida mais feliz”, afirma Raija Laukkanen, do Centro de pesquisa da Polar, empresa de vestíveis esportivos e tecnologia de frequência cardíaca, responsável pela pesquisa.

Treinamento de força, ciclismo e corrida em ambientes fechados também aparecem no levantamento como os esportes mais populares, que revela ainda a terça-feira como o dia da semana preferido entre os monitorados, que se exercitam em média 5 horas e 39 minutos por semana.

Descansar também faz parte

Além da atividade física, dormir bem também faz parte do pacote saudável. Segundo o relatório, que detém a tecnologia Nightly Recharge™, que mede a recuperação noturna do usuário aos estresses do treino e do dia a dia, as pessoas no mundo acordam às 7h e dormem às 23h30, ou seja, dentro do recomendado. Os brasileiros, porém, despertam mais cedo – em média, às 6h43 – e vão para a cama um pouco mais tarde também – às 23h36.

“Olhando para 2024 e para as tendências fitness que vêm se consolidando ano a ano, nós acreditamos que essa preocupação com a saúde e com o bem-estar em geral continuará cada vez mais presente na rotina das pessoas”, diz André Bandeira, diretor da operação da Polar no Brasil. “Os wearables esportivos vem sendo uma tendência fitness em constante crescimento, e por conta disso nós esperamos um aumento geral nos dados relacionados à realização de exercícios físicos para 2024”, completa.

